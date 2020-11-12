الأردن... مشاركة متدنية في الانتخابات فهل انتصرت "المقاطعة"؟

تتابع الحلقة نتائج الانتخابات البرلمانية في الأردن، التي كشفت عن نسبة مشاركة لا تتجاوز 30% ممن يحق لهم التصويت، بحسب الهيئة المستقلة للانتخابات.

ويرى مراقبون أن دعوات المقاطعة وتفشّي جائحة فيروس كورونا، والظروف الإقتصادية الصعبة ساهمت في انخفاض نسبة المقترعين في الانتخابات الحالية. في المقابل أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أن الأردن "نجح في إنفاذ الاستحقاق الدستوري وأنجز بكفاءة عالية الانتخابات في ظلّ ظرف استثنائي".

عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية، محمد الروسان، رأى أن أسباب المشاركة الضعيفة في الانتخابات أسبابها سياسية، ولا تتعلق بتفشي جائحة كورونا، معتبراً ان المقاطعة نجحت، بينما لم تستطع الدولة تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

كما أضاف، في مقابلة عبر "بانوراما"، أنه "جرت هندسة المجلس الحالي "بناءاً على أن بقاء دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة"، متوقعاً، بناءاً على ذلك، أن لا يستمر البرلمان الجديد في العمل، لأكثر من عام، كأقصى تقدير.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.