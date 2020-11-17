على ضوء رغبة الإدارة الأمريكية بإنهائه... أين أصبح ملف الأزمة الخليجية؟

تناقش حلقة برنامج "بانورما" اليوم: تطور ملف الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات – من جهة أخرى، على ضوء تصريحات مسؤولين أمريكيين عن رغبة الإدارة الأمريكية الحالية بحل الأزمة الخليجية قبل رحيلها، وتأكيد وزير الخارجية القطري انفتاح بلاده على الحوار.

واندلعت الأزمة مع قطر في عام 2017، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وأغلقت كافة الحدود معها بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وجرت على هذا الخط عدة مساعي لحل أزمة دول مجلس التعاون الخليجي تقريب وجهات نظر الدول، ونحقيق تقارب ما، إلا أنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى اللحظة.

المحلل السياسي، جلال فيروز، رأى أن قطر غير متقبلة لتلبية شروط "دول الحصار"، بخصوص تحجيم علالقاتها مع إيران، وإغلاق القواعد التركية على أراضيها، وغيرها من الشروط، ما سيطيل أمد محاولات التسوية.

وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، أوضح فيروز أن المساعي الأمريكية لتقريب وجهات النظر بين بلدان مجلس التعاون، تهدف إلى تشكيل حلف عربي - إسرائيلي قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض، بمشاركة تركيا، التي تتمتع بعلاقات قوية مع تل أبيب.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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