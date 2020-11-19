اليمن... هل سيدفن "اتفاق الرياض" تحت رمال المعارك في أبين؟

تناقش حلقة اليوم التصعيد العسكري الحاد بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد تجددت الاشتباكات بينهما في محافظة أبين، وما إذا كان الخيار العسكري قد بات الحل الوحيد للسيطرة على المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وتشهد أبين تحشيدات عسكرية غير مسبوقة تزامناً مع تواصل المعارك المحتدمة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة المواجهات.

ودفع المجلس الانتقالي بتعزيزات إلى أبين من عدن والضالع، إلى جانب إرساله كتائب التدخل السريع ووحدات من فصائل العاصفة، ما يشير إلى استعداد المجلس لمعركة فاصلة ضد قوات هادي التي واصلت هي الأخرى استقدام تعزيزات من مأرب والبيضاء.

المختص في الشأن اليمني، نبيل البكيري، قال إن التصعيد الجديد "يعكس فشل مخرجات مؤتمر الرياض في تشكيل حكومة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب".

وأضاف أن "التحالف السعودي تورط في تغذية الصراعات اليمنية وإيجاد معادلة سياسية وأمنية مختلة"، معتبراً أن ذلك تسبب في "مطالبة أطراف يمنية لبلدان أخرى لم تساهم في عملية الاستقطاب، كعمان، للعب دور الوساطة بين الفرقاء".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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