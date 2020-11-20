هل يصبح العراق في العام المقبل خاليا من القوات الأمريكية؟

تناقش الحلقة إعلان الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" عن انتهاء الهدنة مع القوات الأمريكية في العراق، وتحذيره من خطر تركي على شمال العراق، مضيفاً أنه سيكون أخطر وأكبر وأشد من التهديد الأمريكي.

تصرحيات الخزغلي جاءت خلال مقابلة تلفزيزنية أكد فيها على أن إنتهاء هدنة الفصائل جاء بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، وعدم تحقق الشروط التي حصلت على أساسها الهدنة.

وكان البرلمان العراقي تبنى مطلع العام الحالي قراراً يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي والعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

الباحث والأكاديمي في جامهة هاورد، هيثم المياحي، قال أن القوات الأمريكية دخلت بطاب من الحكومة العراقية وبالتالي لا تعتبر قوات إحتلال، وأنها ساهمت في دحر قوات داعش من البلاد.

وأوضح في مقابلة عبر "بانوراما" أن إفتقار العراق للسيادة دفعه لطلب مساعدة القوات الأمريكية والأجنبية، مشيراً إلى أنه كان من الخط إسنهداف السفارة الأمريكية في بغداد.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني