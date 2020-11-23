"أرامكو" في مرمى النيران اليمنية... فهل تبدلت قواعد الإشتباك؟

تناقش الحلقة إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قصف القوة الصاروخية اليمنية لمحطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح يعلن عنه للمرة الأولى.

المسؤول اليمني، وفي بيان عبر "تويتر"، نصح المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية بالابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف- حسب تعبيره.

ويأتي هذا التصعيد فيما تجددت المواجهات العسكرية بين قوات المجلس الانتقالي والقوات التابعة للرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، في محافظة أبين، وهو الأعنف منذ توقيع إتفاق الرياض بين الطرفين.

ورأى رئيس تحرير موقع مأرب برس، أحمد عايض، أن الممكلة السعودية ستشهد هجمات مماثلة، على ضوء وصول أنظمة صواريخ جديدة لحركة أنصار الله، وتطوير تلك المتوفرة لديها.

أما بخصوص التطورات في أبين، فأوضح أنها تأتي في سياق "ممارسة الضعوط على الحكومة الشرعية لإخضاعها للشق السياسي من مخرجات اتفاق الرياض"، ولمصلحة أطراف خارجية على حساب مصالح الأطراف الداخلية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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