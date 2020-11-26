بعد إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل... هل أصبحت المصالحة الفلسطينية في مهب الريح؟

بعدما إستئناف السلطة الفلسطينية علاقاتها مع إسرائيل، وعودة التنسيق في الشؤون المدنية والأمنية إلى ما كانت عليه قبل شهر مايو/ أيار الماضي، بعد أن كانت السلطة أوقفته، احتجاجاً على عدم التزام تل أبيب بالاتفاقيات الثنائية، وتوسع الاستيطان، وخطط الضم.

ورأى رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صاديق أبو عامر، أن التنسيق الأمني بين السلطة وتل-أبيب لم يتوقف اصلاً، وأنه جاء تخلياً من قبل السلطة عن مسار المصالحة، لصالح تحسين العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

وأضاف أبو عامر، في حديث لـ"بانوراما"، أن "قرار العودة إلى التنسيق الأمني سيترك تأثيراً سلبياً على الجهود الرامية لتحقيق الوحدة الوطنية والذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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