اليمن... الحرب تأخذ مداها ولا تسوية في الأفق

تناقش الحلقة تطورات المشهدين السياسي والميداني في اليمن، على ضوء التصعيد المتبادل بين الجيش اليمني واللجان الشعبية، من جهة، وقوات التحالف والقوى - من جهة ثانية.

فلم يمر أسبوع على استهداف "أنصار الله" لمنشأة تابعة لشركة "أرامكو" النفطية بهجوم صاروخي، حتى عاد المتحدث الصحفي باسم الجيش اليمني، وأعلن قصف قوات سعودية كانت تتمركز في معسكر "تداوين" في محافظة مأرب بهجوم باليستي.

يأتي ذلك فيما زعمت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، عن نشر الحكومة البريطانية قواتها في الأراضي السعودية للدفاع عن حقول النفط، وذلك دون علم البرلمان والرأي العام البريطاني.

مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، رأى أن الحرب في اليمن استنزفت السعودية، وأن المعارك الجارية هناك كشفت عن خلل عميق في الروح المعنوية لدى المقاتلين من كلا الطرفين.

كما أشار إلى أن توجه قوات بريطانية لحماية المنشآات النفطية في السعودية لن يغير من مسار الحرب، معتبراً أن اليمنيين تمكنوا من مراكمة خبرات قتالية جديدة، مكنتهم من تعديل ميزان القوى مع قوات التحالف.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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