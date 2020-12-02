هل أصبحت الحكومة الإسرائيلية على حافة الانهيار؟

تناقش الحلقة إعلان بيني غانتس، زعيم حزب أبيض أزرق وشريك بنيامين نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية، عزمه التصويت دعما لمذكرة للمعارضة تطلب فيها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

في المقابل، حث نتنياهو خصمه غانتس على الحفاظ على التحالف القائم بينهما وإقرار ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب الجميع انتخابات جديدة.

وشهدت صفقة التحالف بين الرجلين الكثير من العقبات على رأسها الفشل في تمرير الميزانية. وفي حال تم حل الكنيست، تتم الدعوة الى انتخابات بعد تسعين يوما.

الخبير في الشأن الإسرائيلي، حسن مرهج، رأى أن غانتس يريد تحسين صورته الانتخابية، بعد اتهامه من قبل حلفائه بخيانة ناخبيه بعد التحالف مع نتنياهو.

وأوضح لبرنامج "بانوراما" أن الدعوة لحل الكنيست تأتي كمحاولة من غانتس للاستفادة من تراجع شعبية حكومة نتنياهو بعد الفشل في التصدي لوباء كورونا، وقضايا الفساد التي تلاحقه.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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