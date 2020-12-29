غزة تشهد أكبر مناورات عسكرية مشتركة للفصائل الفلسطينية

تناقش الحلقة التصعيد العسكري الحاد بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد تجددت الاشتباكات بينهما في محافظة أبين، وفيما إذا كان الخيار العسكري بات الحل الوحيد للسيطرة على المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

وتشهد أبين تحشيدات عسكرية غير مسبوقة تزامنا مع تواصل المعارك المحتدمة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة المواجهات.

ودفع المجلس الانتقالي بتعزيزات إلى أبين من عدن والضالع، إلى جانب إرساله كتائب التدخل السريع ووحدات من فصائل العاصفة، ما يشير إلى استعداد المجلس لمعركة فاصلة ضد قوات هادي التي واصلت هي الأخرى استقدام تعزيزات من مأرب والبيضاء.

المختص في الشأن اليمني، نبيل البكيري، قال إن التصعيد الجديد "يعكس فشل مخرجات مؤتمر الرياض في تشكيل حكومة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب".

واضاف أن "التحالف السعودي تورط في تغذية الصراعات اليمنية وايجاد معادلة سياسية وأمنية مختلة"، معتبراً ان ذلك تسبب في "مطالبة أطراف يمنية لبلدان أخرى لم تساهم في عملية الاستقطاب، كعمان، للعب دور الوساطة بين الفرقاء.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.