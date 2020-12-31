هل يدفع حفتر ثمن التواصل بين تركيا وسلطات شرق ليبيا؟

تناقش الحلقة تصريحات وزير الخارجية التركي التي كشف فيها عن أن أنقرة تتواصل مع سلطات شرق ليبيا المتحالفة مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وكان الوزير التركي أعلن أن أنقرة ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، وأن التواصل بينهما مستمرعلى المستوى الاستخباراتي لتعزيز العلاقات، إضافة إلى الحوار على المستوى الدبلوماسي.

ويرى مراقبون أن ليبيا مقبلة على تطورات من شأنها أن تقود إلى مشهد جديد، وبأن التحركات المتزامنة التركية المصرية في ليبيا ليست محض صدفة، بل تقف ورائهما رسائل وترتيبات، اصبحت بوادرها مكشوفة.

الإعلامي المختص في الشأن الليبي، عبد الحكيم معتوق، رأى أن خارطة التحالفات في المشهد الليبي بدات تأخذ مشهداً مختلفا، يقوم على سياسة فن الممكن ومد الجسور مع كافة الفرقاء.

وفي حديث لـ"بانوراما" رأى معتوق أن حديث بعض المراقبين عن أن تعزيز العلاقات بين تركيا وحكومة طبرق ستكون على حساب قائد الجيش خليفة حفتر، لا تعدو كونها مجرد إجتهادات.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني