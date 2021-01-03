عام على اغتيال سليماني... والشرق الأوسط يحبس أنفاسه

تناقش الحلقة حالة الترقب التي تسود منطقة الخليج مع حلول الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، واحتمال انزلاق المنطقة إلى حرب، في حال قامت إيران بعملية انتقامية رداً على عملية الاغتيال.

كما يرتفع مستوى الهواجس مع احتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري استباقي ضد إيران، قبل مغادرته البيت الأبيض.

وحذرت إيران من أن أي تعاون بين دول في المنطقة وإسرائيل ضد أمنها القومي "سيواجه برد واضح وقاطع"، وأن تواجد القوات الأمريكية في العراق يعني أن الأمن والاستقرار سيبقيان غائبين".

الباحث في الشؤون الإقليمية، فؤاد خشيش، رأى أن الساعات القريبة ستكون حاسمة، مستبعداً أن يبادر الإيرانيون لعمل عسكري، إلا في حال تعرضهم لهجوم، مؤكداً أن طهران لن تتردد في الرد.

ولم يستبعد خشيش أن تكون التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج عملية "استعراض للعضلات"، تخفي وراءها سعياً لتأمين انسحاب قواتها من المنطقة.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني...

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