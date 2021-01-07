ماذا وراء الطروحات بتغيير العلم العراقي؟

تناقش الحلقة التوجه داخل العراق لتغيير العلم والنشيد الوطني، والأسباب التي تقف وراء ذلك، وفيما إذا كان الرأي العام العراقي يؤيد هذا التوجه.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حسن ناظم، كشف عن عزم الحكومة تغيير النشيد الوطني والعلم فور تحقق اتفاق بين الاتجاهات والسياسية في البلاد، ووجود تفاهمات مع عائلة الرئيس السابق جلال الطالباني بشأن إقرار قانون اليوم الوطني في العراق المقترح ليكون في 3 أكتوبر/تشرين الأول، وهو تاريخ ذكرى رحيل الطالباني.

يذكر أن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق أصدر العام الماضي بيانا غاضبا بشأن ترشيح مجموعة من النواب أغنية "سلام عليك" لتكون نشيدا وطنيا لجمهورية العراق، وحذر الرئاسات الثلاث من التعامل بإستخفاف مع الموضوع.

الخبير الأمني، أحمد الشريفي، قال أن لجوء الكيانات السياسية إلى إثارة هذه القضية يأتي في سياق الإلتفاف على الأزمات التي تعيشها البلاد، وإشغال الرأي العام بقضايا هي يمكن تخطيها في المرحلة الحالية- على الأقل.

وفي حوار عبر "بانوراما" أشار الشريفي إلى أن عجز الكيانات السياسية عن حل الأزمات التي يمر بها العراق، دفعها إلى إطالة الزمن نحو الانتخابات المقبلة لإعادة إنتاج نفسها.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني...

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