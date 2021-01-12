هل تقع موريتانيا في فخ الاصطفاف بين الجزائر والمغرب

تناقش الحلقة الحراك النشط الذي تشهده العلاقات الجزائرية - الموريتانية، سيما في المجالين العسكري والأمني، وفيما إذا كان ذلك يأتي في سياق التنافس على استقطاب نواكشوط، على ضوء التوتر في المنطقة المغاربية بسبب ملف الصحراء الغربية.

عرفت العلاقات المغربية - الموريتانية مطبّات كثيرة في مراحل مختلفة، بيد أنها اتجهت إلى التحسن، بعد فترة من التوتر الصامت، إثر تصريحات أطلقها الرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني بشأن قضية الصحراء الغربية في مارس من العام الماضي.

لكن أستاذ القانون الدولي والدراسات الاستراتيجية، محمد بودن، استبعد أن ياتي التطور في العلاقات بين الجزائر ونواكشوط في سياق الاصطفافات في المنطقة.

بودن أوضح في حديث لـ"بانوراما" أن التوجه التقليدي للدبلوماسية الموريتانية يكمن في الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول الجوار، وأن سعي نواكشوط لتعزيز لعلاقاتها مع الجزائر يدخل ضمن حقوقها السيادية، ولا يتعارض مع علاقاتها يالرباط.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني