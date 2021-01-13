بعد مجزرة بلوشستان... الهند في دائرة الإتهامات الباكستانية

تناقش الحلقة عودة ملف العنف إلى إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، إلى الواجهة مجدداً، بعد عملية خطف 11 شخصاً من عمال منجم فحم في الإقليم وقتلهم على يد عناصر من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول العالم)، واتهام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للهند بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده من خلال دعم هذا التنظيم.

وألقت العملية كذلك بظلالها على التجاذب السياسي بين الحكومة الباكستانية وأحزاب المعارضة، التي اتهمت حكومة خان بالفشل في إحلال السلام في بلوشستان.

ويطالب أهالي الضحايا بإطلاق عمليات لملاحقة المسلحين، تحديداً ضدّ تنظيم "داعش" الذي تبنى المسؤولية عن الهجوم، إذ يسود تخوف من أن انتشار التنظيمات المسلحة والحركات الانفصالية البلوشية، قد تكون بداية حرب طائفية في الإقليم.

الخبير في الشأن الباكستاني، طارق محي الدين، اعتبر أن الهند تحاول العبث بالشأن الداخلي لباكستان، في محاولة لإضعاغها، مستغلة بذلك تواجدها على الحدود التي تربطها بأفغانستان والقريبة من الحدود الباكستانية.

كما أوضح أن عملية بلوشستان ستترك ظلالها على العلاقات المتوترة بين الحكومة وأحزاب المعارضة، حيث ستستغلها الأخيرة لتصفية الحسابات مع حكومة خان.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.