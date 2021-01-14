حكومة الخصاونة تنال الثقة... و"جبهة العمل" تعتبرها فاقدة للرؤية والبرامج

تناقش الحلقة اجتياز الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة اختبار ثقة البرلمان بعد حصولها على ثقة 88 نائباً، مقابل 38 نائباً حجبوا الثقة، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وعلى وقع خطوات قدمها رئيس الوزراء الجديد لاستمالة النواب في نيل ثقتهم، أعلن الخصاونة فتح عديد من القطاعات بعد إغلاقها بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، وعلى رأسها وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة الذي استمر لأشهر منذ بدء الجائحة، في مارس الماضي.

الأمين العام لحزب "جبهة العمل" الإسلامي، مراد العضايلة، الذي رفضت كتلته النيابية منح الثقة لحكومة الخصاونة، رأى أن حصول الحكومة على الثقة كان متوقعاً لأنها "هي من هندس الانتخابات النيابية وأشرف عليها".

كما لفت إلى أن الهيئة العامة للانتخابات "تضررت صورتها بسبب دورها في تهيئة الرأي العام لتقبل الانتخابات البرلمانية"...رغم "إزدياد حالات الاعتداء على الحريات العامة، كحل نقابة المعلمين وأسلوب إدارة ملف كورونا، الذي تسبب في زيادة أعداد العاطلين عن العمل".

وأكد العضايلة أن طابع الحكومة الحالية هو تصريف أعمال، وأنها "ليست ذات رؤية وبرنامج".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.