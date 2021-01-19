هل تنجح قطر في ترطيب الأجواء بين إيران ودول مجلس التعاون؟

تناقش الحلقة تصريحات وزير الخارجة القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن الوقت قد حان "كي تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي المحادثات مع إيران، وأن دول المجلس لديها أيضا نفس الرغبة".

حديث الوزير القطري جاء خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، كشف فيه أن "بلاده مستعدة لتسهيل إجراء محادثاتٍ بين واشنطن وطهران إذا طلب منها ذلك لأنها ترغب في التوصل إلى اتفاقٍ بين الجانبين"- حسب تعبيره.

وتتمتع قطر بعلاقات جيدة مع إيران، ولم تتأثر حتى بعد قمة المصالحة الخليجية الأخيرة، التي جرت في السعودية.

مدير مركز الباب للدراسات، جاسم التقي، رأى أن "موقف الوزير القطري يستند على مجيء إدارة أمريكية جديدة، تميل إلى تخفيض حدة التصعيد مع إيران والعودة إلى الإتفاق النووي معها".

وأضاف، في حديث لـ"بانوراما"، أن ترطيب الأجواء بين البلدان الخليجية وإيران يجب أن يبدأ بوقف حملات التراشق الإعلامي المتبادل بينهما، مشدداً على أن أي تقدم على هذا المسار يجب أن يكون مرتبطاً بحل الملفات الإقليمية الأخرى، كالأزمة في سوريا، والحرب في اليمن.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.