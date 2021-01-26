صفعة لترامب... بايدن يجمد لشهر سريان الحظر على "أنصار الله"

تناقش الحلقة قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجميد سريان الحظر على حركة "أنصار الله"، وذلك بعد إصدارها عددا من الأوامر التنفيذية اللاغية لقرارات سابقة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت أمس الاثنين، ترخيصًا يجيز إجراء معاملات حتى 26 فبراير/ شباط، وذلك في محاولة منها لتهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن، وهو ما يعني موافقتها على التداولات المالية مع حركة "أنصار الله".

المسؤول في الإعلام الحربي لحركة "أنصار الله"، حامد البخيتي، رأى أن القرار الذي اتخذه الرئيس السابق ترامب، "فضح الدور الأمريكي في الحرب والحصار المفروضين على الشعب اليمني".

وأوضح أن التراجع عنه جاء بسبب "إضراره بالمصالح الأمريكية ومسارات سياسات واشنطن في المنطقة".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني