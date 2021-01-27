تونس... تعديل وزاري مثير للجدل والرئيس يصفه بغير الدستوري

تناقش الحلقة مصادقة البرلمان التونسي على التعديل الوزاري في حكومة هشام المشيشي، بالأغلبية المطلقة، إثر جلسة عامة تواصلت أعمالها على امتداد أكثر من عشر ساعات منذ صباح أمس الثلاثاء.

ويرجح مراقبون أن يزيد التعديل الحكومي في تأجيج الصراع بين رئيسي البلاد والحكومة، خاصة وأنه (التعديل) وأطاح بوزراء مقربين من رئيس الجمهورية كوزير الداخلية ووزراء الثقافة والعدل والصحة.

وكان الرئيس قيس سعيد انتقد التعديل الوزراي، واصفا إياه بغير الدستوري، مشيراً إلى أنه لا مجال لأن يؤدي هؤلاء اليمين الدستورية أمامه.

الإعلامية صوفيا الهمامي رأت أن التعديل الحكومي "يعكس بعداً غير أخلاقي، يتمثل في تطعيم الحكومة بوزراء تدور حولهم شبهات الفساد وتضارب المصالح".

وأشارت الهمامي إلى أن "الانتخابات ستكون هي من سيحدد المشهد السياسي المقبل في البلاد"، موضحة أن "النخبة السياسية لا تعير أهمية لاحتجاجات الشارع ومطالب المواطنين".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني