الناتو يؤجل انسحاب قواته من أفغانستان... فهل تقلب طالبان الطاولة على اتفاق الدوحة؟

تناقش الحلقة ما كشف عنه مسؤولون في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عزم القوات الدولية البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المحدد في اتفاق حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة في أيار/ مايو المقبل، وفيما إذا كان ذلك سيجدد التوتر مع الحركة التي تطالب بانسحاب كامل.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وقعت اتفاقاً مع "طالبان" في أوائل العام الماضي، لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية، ينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو مقابل التزام الحركة بضمانات أمنية.

وكان من المفترض أن يمثل الاتفاق نهاية الحرب المستمرة منذ 20 عاماً في أفغانستان، وخفض القوات الأمريكية هناك إلى 2500 جندي وهو أقل عدد منذ العام 2001.

ورأى الخبير في الشأن الأفغاني، طارق محي الدين، أن التغييرات التي حصلت في الإدارة الأمريكية دفعت نحو قرار تأجيل سحب القوات، لأن الديمقراطيون يصرون على تثبيت حكومة قوية ونظام سياسي متحالف معهم قبل مغادرة أفغانستان.

وأكد أن حركة "طالبان"، لن تتخلى في كل الأحوال عن مطلبها بخروج كافة القوات الأمريكية والأجنبية، مرجحاً عودة الأمور إلى مربع الحرب المفتوحة بين الجانبين في حال لم يتحقق ذلك.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني