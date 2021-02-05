اليمن... وقف الحرب أم مناورة أمريكية جديدة؟

تناقش الحلقة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستوقف دعمها للعمليات العسكرية في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة والمعدات، ودعم ومساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

وقد ساعدت الولايات المتحدة بقيادة الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب السعودية في حربها في اليمن، قبل أن يعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن تغير سياسة واشنطن في هذا المجال.

وبعد قرار بايدن، أكدت السعودية رغبتها في التوصّل إلى "حلّ سياسي شامل" في اليمن، فيما أكدت الإمارات أنها أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

لكن المختص بالشأن اليمني، ياسين التميمي، رأى أنه "لا جديد في موقف الإدارة الأمريكية، لأن إدارة الرئيس السابق ترامب كانت أعلنت نفس الموقف، لكن لم يتغير شيء".

وأوضح، في مداخلة لـ "بانوراما"، أن "المقاربة الجديدة للإدارة الأمريكية لن تجذب السلام للساحة اليمنية، بل ستضفي شكلاً جديداً للعبث الدولي فيها".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني