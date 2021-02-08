ما الذي يمكن لإيران القيام به لوقف الحرب اليمنية؟

تناقش الحلقة نتائج مباحثات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن الأوضاع في اليمن.

وكان ظريف قد أوضح للمبعوث الأممي أن الحل في اليمن يكون بالوسائل السياسية وليس بفرض الحرب، وأن بلاده مستعدة لدعم أي دور فاعل للأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن.

أما غريفيث فأوضح أن حل الأزمة اليمنية يمر عبر وقف إطلاق النار، وبدء حوار سياسي، وتوصيل المساعدات الإنسانية.

رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي"، جميل الظاهري، اعتبر أن زيارة المبعوث الأممي إلى طهران جاءت نتيجة فشل زياراته إلى السعودية، لوضع حد للأزمة الإنسانية في اليمن، ورغبة في أن تلعب إيران دورا في وقف الكارثة الإنسانية هناك.

وأكد الظاهري أن "دول التحالف بدأت تدرك أن الحرب التي تشنها في اليمن وصلت إلى طريق مسدود، وباتت تبحث عن مخرج منها".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.