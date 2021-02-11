استراتيجية بايدن في اليمن... زخم للدبلوماسية أم ورقة في الصراع مع إيران؟

تناقش الحلقة ما تحضر له إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين من استراتيجية جديدة تجاه الحرب في اليمن، والتي ذهبت إلى حد الإعلان عن وقف دعم العمليات العسكرية للتحالف في اليمن، والتراجع عن قرار الإدارة الأمريكية السابقة تصنيف حركة "أنصار الله" كمنظمة إرهابية.

وبناءاً على ذلك تطرح تساؤلات فيما إذ كانت واشنطن بصدد الإنقلاب على استراتيجيتها السابقة تجاه الحرب اليمنية، وهل ستعيد الزخم للدبلوماسية والحل السياسي للأزمة هناك.

الخبير في الشأن اليمني، نبيل البكيري، رأى أن "إدارة بايدن هي أقل تماشياً مع سياسة التحالف في الحرب في اليمن، خلافاً لإدارة ترامب، لكنه أوضح، أنه من المبكر الحديث عن تبدلات عميقة في السياسة الأمريكية تجاه هذا الملف."

كما أضاف، في حوار عبر "بانوراما"، إلى أن "ثمة تخوف يسود داخل اليمن، من أن أن تتحول الأزمة في البلاد إلى ورقة، تتخذها الإدارة الأمريكية كسلاح في صراعها مع إيران، مشدداً على أن "الحل الشامل يكمن في إعادة الشرعية".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني