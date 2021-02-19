واشنطن توافق على إحياء الاتفاق النووي وطهران ترفض إعادة التفاوض عليه

تناقش الحلقة موافقة الإدارة الأمريكية على المشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتخفيف القيود على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراء اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة العقوبات المفروضة على طهران، والتي كانت أُلغيت بموجب الاتفاق النووي .

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني جدد قبل يومين موقف بلاده من إن الاتفاق النووي "يجب أن يطبق كما هو ولا تفاوض بشأنه"، وأن "طهران تتعاون مع المفتشين الدوليين ولا تسعى لامتلاك سلاح نووي".

الخبير في الشؤون الإقليمية، ناجي الزعبي، اعتبر أن سياسة الضغوطات التي مارستها الإدارات الأمريكية المتعاقبة ضد إيران، أثبتت فشلها، ولم يتبقى أمام واشنطن إلا إدراك أن سياساتها لم تفشل فقط مع إيران، بل زادتها قوة.

كما أشار، في حوار عبر برنامج "بانوراما"، إلى أن سياسة العقوبات الأمريكية ضد طهران أضرت بالمصالح الأوروبية وبعلاقات واشنطن مع روسيا والصين، وبعض حلفاءها الغربيين، فضلاً عن فشلها في إرغام إيران على التفاوض تحت سقف العقوبات.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني