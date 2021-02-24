هل أصبحت مأرب قاب قوسين أو أدنى من السقوط بأيدي "أنصار الله"؟

تناقش الحلقة التطورات الميدانية في اليمن على وقع المعارك التي تشنها حركة "أنصار الله" للسيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية، والمساعي الدولية لإنعاش عملية السلام اليمنية ووقف الحرب.

وكانت الولايات المتحدة جددت التأكيد على ضرورة وقف "أنصار الله" جميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن، حسب تعبير المبعوث الأمريكي إلى هناك تيم ليندركينغ.

ميدانياً، تقدم مقاتلو "أنصار الله" على المنفذ الشرقي للمدينة، وسط معارك شرسة مع القوات التابعة للرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وتمكنوا من فرض حصار كامل على مدينة مأرب، وباتوا قاب قوسين من دخولها.

ويرى الخبير في الشؤون الإقليمية، علي بن مسعود المعشني، أن "السيطرة على مأرب ستغير مجمل الخارطة الجيوسياسية في اليمن، كونها تشكل عقدة مواصلات وغنية بالنفط والغاز".

ورأى أنه "في حال تمكنت "أنصار الله" من التحكم في المدينة، فإن ذلك سيسهل السيطرة على مناطق أخرى كحضرموت والمهرة، وسيمنحها ورقة أقوى في أي مفاوضات مستقبلية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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