الجزائر... هل يتعارض انتخاب قوجيل لمجلس الأمة مع وعود تبون بالتغيير؟

تناقش الحلقة تداعيات انتخاب صالح قوجيل، رئيساً لمجلس الأمة في الجزائر، وهو الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، والذي لم يشمله قرار الحلّ الذي اتخذه الرئيس عبد المجيد تبون، واقتصر على المجلس الشعبي الوطني.

ويشار إلى أن مجلس الأمة يضم 144 عضواً، بينهم 48 عضواً يعيّنهم رئيس الجمهورية.

ويرى مراقبون أن انتخاب قوجيل يشكل رسالة سياسية غير موفقة من حيث مضمونها وتوقيتها، لما قد يثيره من استياء داخل الجزائر، كونه يناقض وعود الرئيس تبون، بضرورة إشراك الشباب في الحياة السياسية ومؤسسات الدولة.

الخبيرفي الشؤون المغاربية، الحسين الزين ديان، رأى أن "النخبة الجزائرية لم تستطع استيعاب المرحلة الحالية في البلاد، وضرورة القيام بتحولات جذرية، وليس الاكتفاء بـ"تجميل صورة لا يمكن تجميلها"-حسب تعبيره.

وتابع في مقابلة عبر "بانوراما"، أن الظروف الحالية في الجزائر تتطلب القيام بمراجعة جدية وإطلاق حوار سياسي، سيما على ضوء "التجربة الجزائرية الفريدة «في التحركات الجماهيرية التي تميزت بالسلمية.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.