الانتخابات الفلسطينية... ما هي احتمالات إلغائها أو تأجيلها

تناقش الحلقة التحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية، بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية أن عملية الترشح ستبدأ في 20 من آذار/مارس الجاري، وفيما إذا كانت حالة الانقسام تحاصر الانتخابات، ويمكن أن تهدد بإلغائها أو تأجيلها.

وهذه هي أول انتخابات فلسطينية تجرى منذ 15 عاما، وستجرى على 3 مراحل خلال العام الحالي، تبدأ بالتشريعية في 22 مايو/ أيار، وتليها الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وتنتهي بانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

ضيف حلقة "بانوراما" علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أوضح أن:

"الغموض الذي بدأ يخيم على ملف الانتخابات، يتعلق في الدرجة الأولى باجتماع القاهرة، المخصص لبحث آلية استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، محذراً من وجود محاولات لتأجيل هذا الاجتماع لوقت من الزمن، ووهوا ما يثير الريبة".

فيصل أعرب عن وجود قصور في النظرة تجاه ملف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن تضمن عملية إعادة بناء المنظمة التمثيل الشامل للجميع.

كما رأى أن الانتخابات تشكل مدخلاً لإنهاء حالة الانقسام، لا يجوز في نفس الوقت أن تتجاوز الشتات واللاجئين الفلسطينيين.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي...