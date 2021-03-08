ليبيا... هل تعكس تشكيلة الحكومة مصالح جميع المكونات السياسية؟

تناقش الحلقة مستقبل الأوضاع السياسية في ليبيا، على ضوء نتائج تصويت نواب البرلمان على منح الثقة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد دبيبة.

وكان الدبيبة اختير رئيسا للوزراء الشهر الماضي في حوار سياسي استضافته الأمم المتحدة في جنيف، قبل بروز تقرير أعده خبراء أمميون حول "شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية".

ويتألف البرلمان الليبي من 200 عضو، توفي بعضهم، فيما استقال آخرون، وهدد البعض بمقاطعة الاجتماع.

واعتبر الخبير في الشؤون المغاربية، أبو بكر الأنصاري، أن تشكيلة الحكومة لا تعكس جميع المكونات في ليبيا، وأنهل لم تراعي مصالح جميع القوى السياسية.

ورأى الأنصاري في حديث لـ"سبوتنك"، أن ليبيا ما زالت رهينة التوافقات الدولية والإقليمية، وأن التفاهمات السياسية "طبخت على عجل"، وبالتالي سيكون من الصعب على البرلمان تلبية مصالح جميع الأطراف.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني