محافظ مأرب يعترف بتفوق "أنصار الله" وقدراتها القتالية

تناقش الحلقة تصريحات محافظ مأرب اليمنية، سلطان العرادة، الذي اعترف فيها بسقوط آلاف القتلى والجرحى في المعارك الدائرة حول المحافظة، وبأن حركة "أنصار الله" باتت تحاصرها من 3 محاور.

العرادة في كلامه أقر كذلك بتفوق قوات "أنصار الله" وقدراتهم، وأن قيام التحالف بسحب المنظومات الدفاعية، دفع بالحركة لاستخدام صواريخها وطائراتها المسيرة في الهجمات على مأرب.

المختص في الشأن اليمني، ياسين التميمي، أوضح لبرنامج "بانوراما" أن:

"تصريحات المحافظ لم تؤخذ في سياقها الصحيح، وأنه كان يجيب على تساؤلات فيما يخص ما قدمه التحالف للقوات الحكومية في معاركها مع أنصار الله".

كما رأى أن سقوط مأرب سيشكل: "هزيمة منكرة للتحالف الذي تقوده السعودية، وسيكون المنتصر في هذه الحالة هو إيران".

التميمي اعتبر أن: "أنصار الله كثفت من هجماتها داخل العمق السعودي، بعد فشلها في السيطرة على مأرب".

التفاصيل في الملف الصوتي

أجرى الحوار: فهيم الصوراني