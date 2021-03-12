الأردن وإسرائيل... الأزمة الصامتة تتكلم ورقعة الخلافات تتوسع

تناقش الحلقة دلالات وأبعاد الأزمة التي اندلعت بين عمان وتل أبيب، على خلفية إلغاء ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله زيارته للمسجد الأقصى إثر خلافات حول الترتيبات الامنية.

وكان الأردن، رداً على ذلك، رفض السماح لطائرة رئيس وزراء الاحتلال بينيامين نتانياهو بالتحليق فوق أراضيه، ومنعها من استخدام المجال الجوي الأردني.

وتعتبرعمان إن إسرائيل لا تملك حقوقا سيادية على المجمع، إذ تتمتع الأسرة الملكية في الأردن بالوصاية على مجمع المسجد الأقصى، بينما تشرف إسرائيل، على الإجراءات الأمنية حول الموقع.

المختص في الشؤون الإسرائيلية، حسن مرهج، قال إن ما وصفها "بالعنجهية الأمنية الإسرائيلية هي السبب وراء حادثة عدول ولي العهد الأردني في إلغاء زيارته"، معتبراً أن "إسرائيل أرادت توجيه رساله مشفرة، مفادها أن السيادة على المسجد الأقصى تعود لها".

كما اعتبر، في مقابلة مع "بانوراما"، أن دخول وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على خط الأزمة هدفه استثمار أي أخطاء لنتنياهو في التجاذب السياسي بينهما.