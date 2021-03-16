هل ينجح مؤتمر موسكو حول أفغانستان بـ"سد العجز" في اتفاق الدوحة؟

تناقش الحلقة إعلان حركة "طالبان" الأفغانية مشاركتها في المحادثات التي ستجري مع الحكومة الأفغانية في موسكو للبحث في مستقبل البلاد.

فمن المقرر أن يلتقي الطرفان بدعوة من الخارجية الروسية، قبل إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره النهائي، فيما إذا كان سيلتزم بالموعد النهائي المحدد في الأول من أيار لسحب آخر 2500 جندي أمريكي من أفغانستان.

يأتي ذلك، فيما كانت موسكو قد أعربت عن تأييدها تشكيل إدارة موقتة تضم حركة «طالبان» لقيادة أفغانستان، كحل منطقي لمشكلة ضم حركة "طالبان" إلى الحياة السياسية الأفغانية، حسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروافا.

ورأى مدير مركز الباب للدراسات - جاسم التقي، أن اتفاق الدوحة "يعاني من ضغف، لأنه لم يضع آلية خاصة لوضع حد للعنف ووقف إطلاق النار بشكل دائم".

وأشار خلال مقابلة معه، عبر "بانوراما"، إلى أن مؤتمر موسكو "يحظى بأمل أكبر، نظراً لحرص موسكو على إنجاح عملية السلام وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان".