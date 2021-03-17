اقتحام قصر المعيشيق.. رسائل سياسية أم احتجاجات مطلبية

تناقش الحلقة دلالات اقتحام المئات من الجنوبيين في اليمن لقصر المعيشيق- مقر حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية، قبل انسحابهم منه بعد ساعات.

وسارعت الخارجية السعودية للإعلان عن إدانة المملكة لإقتحام المتظاهرين للقصر، مؤكدة دعم الحكومة اليمنية و"أهمية منحها الفرصة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة".

وتشكل هذه الحادثة تهديدا لاتفاق الرياض واختبارا لمتانته في حل الأزمة السياسية في البلاد، لا سيما على ضوء مؤشرات على دور للمجلس الانتقالي الجنوبي في الوقوف وراء عملية الاقتحام، كما يرى المختص في الشأن اليمني، نبيل البكيري، الذي قال لـ"بانوراما"، أن "هناك من يوظف الأحداث لخدمة أجندة سياسية"، معتبرا أن "اتفاق الرياض ولد ميتا، ولا قيمة له ما لم يبدأً بمعالجة الشقين الأمني والعسكري في الأزمة اليمنية".

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني