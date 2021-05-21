ماذا بعد اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وهل ستتبعه معركة سياسية؟

قال إحسان عطايا، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إن "انتهاء معارك "سيف القدس" سيتبعها معارك سياسية، لترجمة انتصارات الفصائل الفلسطينية على الأرض"-حسب تعبيره.

وأضاف القيادي الفلسطيني، في حوار عبر "بانوراما"، أن "التفاهمات في السابق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل كانت تتم على قاعدة التهدئة مقابل التهدئة، لكتها الآن ستكون على مبداً القدس مقابل التهدئة".

وأوضح أن "المقاومة الفلسطينية تعول على قدراتها العسكرية ووحدة الشعب الفلسطيني، أكثر مما تعول على التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تكن تتوقع أن تكون غزة المحاصرة جاهزة لحرب من هذه الحجم، وقادرة على الصمود وشن عمليات هجومية".

وتابع عطايا، أن إسرائيل "ستحاول تفريغ الانتصار من مضمونه، أو التقليل من نتائجه"، مؤكداً أن "معركة "سيف القدس" أكدت أن وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله مرهونة بقناعته والتفافه حول المقاومة".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني