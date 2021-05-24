تهديدات غانيتس ضد حماس... الرسائل والأبعاد

تناقش الحلقة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التي قال فيها أنه لا حصانة لقادة حركة "حماس"، ودعوته لتعزيز السلطة الفلسطينية بمشاركة عربية ودولية.

وكان غانتس قال في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لم يعط التزامات بعدم تعرض قادة "حماس" للأذى، وأن "تل أبيب ستسمح بإدخال المستلزمات الإنسانية الأساسية فقط إلى غزة، لحين إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع، في إشارة إلى أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال حرب صيف عام 2014".

محلل الشؤون الإقليمية، شادي مدانات، اعتبر أن كلام غانيتس "موجه للرأي العام الإسرائيلي، لرفع معنوياته، لأن اتفاق وقف النار مع الفصائل الفلسطينية جاء بطعم الهزيمة".

مدانات أضاف، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن "تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي تصب كذلك في صالح اعتبارات الانتخابات الإسرائيلية، وهي محاولة لمنع إرساء قواعد اشتباك جديدة، وتبدلات في موازين الردع".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني