خلافات ملتقى الحوار السياسي الليبي تهدد مستقبل الانتخابات

تناقش الحلقة اختتام أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، دون التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة لعملية الانتخابات المقبلة.

ووجه المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، انتقادات لاذعة لبعض الأطراف الليبية، متهماً إياها بمحاولة الخروج عن محور الاجتماعات في ملتقى الحوار السياسي المتعلق ببحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ودارت الخلافات حول القواعد المنظمة للانتخابات الرئيسية والتشريعية، التي اقترحتها اللجنة القانونية المنبثقة من الملتقى.

النائب في البرلمان الليبي، محمد العباني، رأى أن "بعثة الأمم المتحدة لم تقيم المشهد السياسي في ليبيا تقييما صحيحا، إذ لم تراعي أن الصراع أمني وعلى الثروة، في حين تنطلق من أن الصراع سياسي".

وأضاف العباني، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أن الانتخابات تعني بالنسبة إلى البعض نهاية عصر الامتيازات.

وفيما يخص مسألة الجنسية الأجنبية للمرشحين، شدد العباني على ضرورة أن يتنازل هؤلاء عنها، وأن تكون لديهم جنسية واحدة هي الليبية.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.