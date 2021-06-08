بعد عملية سبها...من يشغل "داعش" في ليبيا؟

تناقش الحلقة تعاظم المخاوف من تمدد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، بعد إعلانه المسؤولية عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف حاجزًا أمنيًا في مدينة سبها جنوبي البلاد وتسبب في مقتل رجلي أمن وإصابة 5 آخرين بجروح.

وهذا هو الهجوم الأول منذ نحو عام في مدينة سبها، كبرى مدن الجنوب الليبي، التي تخضع لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر منذ أكثر من عامين، ويأتي في وقت تسعى فيه القوى السياسية الليبية لخوض عملية سياسية، من المقرر أن تفضي لانتخابات عامة نهاية العام الحالي.

المختص في الشؤون الأفريقية، سيدي محمد بن جعفر، وصف تنظيم "داعش" بـ"اليد الطولى التي تستغلها الدول الغربية لتحقيق أجنداتها في ليبيا، وعلى رأسها استهداف أي مشروع مصالحة في البلاد".

وتابع في مقابلة عبر "بانوراما"، أن ليبيا تشكل تربة مناسبة لزرع النسخة الجديدة من "داعش"، محذرًا من استغلال التنظيم للثارات الموجودة بين القبائل الليبية.

كما رجح أن تكون الجزائر هي المستهدف الأول من تمدد التنظيم في القارة الأفريقية، عقاباً لها على سياساتها المعادية للغرب وإسرائيل.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي