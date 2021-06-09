المبادرة العمانية بخصوص اليمن... وقف دائم للحرب أم هدنة مؤقتة؟

تناقش الحلقة التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها سلطنة عمان لوقف الحرب اليمنية، بعد زيارة وفد عماني رفيع المستوى السبت الماضي إلى صنعاء للقاء زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في مسعى لتحريك المياه الراكدة في مسار مباحثات السلام بين الفرقاء اليمنيين.

وتتساءل الحلقة فيما إذا كان الوفد العماني نقل رسائل تهديد أمريكية "مبطّنة" لدفع الحركة للموافقة على مبادرة الأمم المتحدة، بعد أن رفضت سابقاً القبول بأية تنازلات أو وقف لإطلاق النار قبل وقف التحالف السعودي غاراته الجوية، وفتح مطار صنعاء ورفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الحركة.

الخبير في الشأن اليمني، ياسين التميمي، رأى أن أي تجاوب من "انصار الله" مع المبادرة العمانية، سيكون ضمن حدود المواقف التكتيكية، موضحاً أنهم يرفضون أية مبادرة تستدعي مشاركة الأطراف اليمنية الأخرى، ويريدون فقط حواراً مباشراً مع السعودية

كما اعتبر أن توقيع السعودية على اتفاق مع "أنصار الله" سيشكل "نهاية" مخزية لتدخلها العسكري على الساحة اليمينة.

التفاصيل في الملف الصوتي...

أجرى الحوار: فهيم الصوراني