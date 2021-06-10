ما أسباب تأجيل حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية؟

تناقش الحلقة أسباب تأجيل حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة دون تحديد موعد بديل، وذلك بالتزامن مع الزيارة التي قام بها رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" إسماعيل هنية والوفد المرافق له إلى العاصمة المصرية، ولقائه وزير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وكانت مصادر مطلعة في القاهرة ذكرت أن تأجيل اللقاء جاء بسبب غياب التوافق حول عدد من الملفات، وعدم وضع خطوط عريضة للمباحثات بين "فتح" و"حماس"، فضلاً عن رفض كل طرف منهما تقديم تنازلات.

ويأتي حوار الفصائل تلبية لدعوة وجهتها القاهرة لبحث توحيد البيت الفلسطيني وتثبيت الهدنة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأوضح مدير الجمعية الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، أن النقطة الخلافية الأبرز تتعلق بملف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، موضحاً أن حركة "فتح" تصر على إبقاء باب النقاش بهذا الموضوع مغلقاً.

وفي ما يخص ملف تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، أوضح المدهون، أن الحركة تتعرض لضغوط، لكنها لن تقبل بمبادلة ملف الأسرى بإعادة إعمار القطاع.

التفاصيل في الملف الصوتي

أجرى الحوار: فهيم الصوراني