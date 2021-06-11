هل تحسم الجولة السادسة من مفاوضات فيينا مصير "النووي الإيراني"؟

تناقش الحلقة التصريحات الإيجابية المتواترة عن احتمال صياغة مسودة تفاهم، قد تمهد لتسوية تعيد إحياء الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، وردت إيران حينها بتقليص التزاماتها، ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد رفعت العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين، كانوا متورطين في السابق في تجارة المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، لكنها أكدت أن لا علاقة للقرار بمفاوضات فيينا، وإمكانية العودة إلى الاتفاق النووي.

لكن مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، قال إن الأمور تتجه نحو رفع الحظر عن إيران وإعادة تفعيل الاتفاق النووي معها.

ولفت الصيداوي، في حوار عبر برنامج "بانوراما"، إلى أن المفاوضات الجارية حالياً في فيينا أكثر جدية من سابقاتها، معتبراً أن الجولة السادسة منها قد تكون الأخيرة، ما يمكن أن يعني –برأيه-عودة المصداقية للمؤسسات الأمريكية، ولا سيما الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن.