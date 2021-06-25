قضية نزار بنات تفجر الشارع الفلسطيني ودعوات للسلطة بالرحيل

تناقش الحلقة تداعيات وفاة الناشط السياسي المعارض للسلطة الفلسطينية نزار بنات، بعد وقت قصير من توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وكان طبيب معتمد من قبل مؤسسات حقوقية أكد أن وفاة بنات لم تكن طبيعية وأنه تعرض للضرب، مضيفا أن الآثار على جسم بنات تؤكد أن الوفاة وقعت بعد أقل من ساعة من اعتقاله.

وقال النائب في المجلس التشريعي، فتحي القرعاوي، أن "وفاة بنات تسببت بحالة غضب غير مسبوقة، مضيفاً أنها لن تهدأ قبل الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم".

وأضاف لـ"بانوراما"، أن "الرئيس محمود عباس يتحمل مسؤولية مباشرة على الحادثة، كون الأجهزة الأمنية تعمل تحت سلطته".

من جانبه أكد الإعلامي والناشط السياسي محمد الرنتيسي، أن "الشارع الفلسطيني لم يعد يعير أهمية لملف المصالحة الوطنية، بل أن مطلبه الرئيسي أصبح يتمثل في رحيل السلطة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.