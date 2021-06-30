العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط... الكونغرس يقنن

تناقش الحلقة تداعيات تصويت مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي على إلغاء الإذن الممنوح للإدارات الأمريكية، في عامي 1957 و1991، لاستخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط.

وتهدف الخطوة إلى منع السلطة التنفيذية الأمريكية من إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة، ووقف العمل بها عند انتهاء الظروف التي تسببت في الموافقة على التفويض.

كما تأتي، فيما يبدو على خلفية الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية، والتي أمر بها الرئيس جو بايدن ضد فصائل مؤيدة لإيران على الحدود بين العراق وسوريا.

المختص في الشؤون الدولية، حيدر سلمان، وصف عدم تعليق إدارة بايدن على نتائج التصويت داخل الكونغرس، بالقبول بها.

ولفت سلمان إلى أن إدارة بايدن، خلافاً للرئيس السابق دونالد ترامب، أكثر انسجاما مع الكونغرس، فيما يخص تأطير عمل القوات الأمريكية في الخارج، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.