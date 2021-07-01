الحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا... هل بدأت حرب الصلاحيات؟

تناقش الحلقة الأزمة بين رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حول تعيين وزير للدفاع، وتداعيات هذا الخلاف على مسار العملية السياسية في البلاد.

وكان الدبيبة قد رفض طلب المجلس الرئاسي بالإسراع في اختيار شخصية توافقية تتولى منصب وزير الدفاع، وهو أمر تعتبره اللجنة العسكرية أن من شأنه دعم التوافق بين الليبيين.

لكن الباحث في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، اعتبر أن "عملية تعيين وزير للدفاع لها بعد المخاصصة بين الفرقاء الليبيين، مرجحاً صعوبة التوصل لشخصية توافقية تشغل هذا المنصب".

وحول موقف اللجنة العسكرية الرافض لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات تسمح شروطها بترشح للمشير خليفة حفتر لمنصب الرئاسة، اعتبر إغنية أنها "تعبر عن مخاوف اللجنة من تأثير القاعدة الشعبية لحفتر على نتائج الانتخابات".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.