لماذا نقلت واشنطن قواعدها البرية من قطر إلى الأردن؟

تناقش الحلقة أسباب وأبعاد إخلاء الجيش الأمريكي لـ 3 من قواعده العسكرية في قطر، ونقل معداتها إلى الأردن.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في بيان له إغلاق معسكر السيلية الرئيسية، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبية، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى "فالكون"، وهي بمثابة منطقة انطلاق أمامية للإمدادات الأمريكية في الشرق الأوسط.

واعتبر المنسق العام لحركة "التغيير" في الأردن، سفيان التل، أن الخطوة الأمريكية تهدف لـ"الابتعاد قدر الإمكان عن مجال وصول الصواريخ الإيرانية، وتهيئة لمواجهة بعيدة المدى مع الجمهورية الإسلامية".

وأضاف في مقابلة مع "بانوراما" أن "الخطة الأمريكية طويلة الأمد تتضمن كذلك دمج الأردن مع إسرائيل، وتفكيك مؤسسات الدولة، وتحويل الأردن لقاعدة عسكرية أمريكية– إسرائيلية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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