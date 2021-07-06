هل يؤثر الخلاف بين الإمارات والسعودية على تحالفهما الاستراتيجي؟

تناقش الحلقة تصاعد الخلاف العلني بين أبو ظبي والرياض بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، وفيما إذا كان ذلك يشكل تهديداً للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

يتمتع البلدان بعلاقات تحالفية قوية، لكن ملامح خلافات بدأت تبرز على خلفية الحرب في اليمن، وملف المصالحة مع قطر، وإصلاح العلاقة مع تركيا.

يقول الباحث السياسي في الشؤون الإقليمية، عايد المناع، إن:

"الخلاف بين البلدين تجاري بحت، يعكس رغبة إماراتية في الحصول على حصة أكبر، كونها تعتبر أن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي هو غير عادل بالنسبة لها".

لكن المناع لم يستبعد وجود تباينات أخرى بين البلدين، من بينها تلك المتعلقة بالاجتهادات في موضوع التطبيع مع إسرائيل.

من جانبه، يرى المحلل في الشؤون الجيوسياسية، مالك الحافظ، أن:

"الخلاف بين البلدين لن يؤدي لتكرار سيناريو المقاطعة كما حصل مع قطر، مشيراً إلى أن ما يجمعها هو التوجس من تطورات في الملف الإيراني، قد لا تكون إيجابية بالنسبة للرياض وأبو ظبي".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.