كيف سيؤثر انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان على أمن واستقرار الدول المجاورة؟

تناقش الحلقة تداعيات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان على أمن واستقرار البلدان المجاورة، وفيما إذا كانت حركة طالبان ستلتزم بعدم تحويل البلاد إلى منطلق لعمليات الجماعات الإرهابية ضد هذه البلدان.

وتتسارع التطورات في أفغانستان بعد أيام من إخلاء القوات الأمريكية لقاعدة باغرام الجوية، إذ تمكنت طالبان من السيطرة على مدينة قندهار، وذلك بعد يوم واحد فقط من سيطرتها على معبرين حدوديين من أصل ثلاثة على الحدود مع إيران.

الخبير في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، اعتبر أن:

"الخروج الأمريكي من أفغانستان لم يكن مدروساً، ما وضع البلاد أما خطر حرب أهلية جديدة ودامية، ستترك تداعيات ملموسة على الاستقرار في البلدان المجاورة".

أما الكاتب في الشؤون الدولية، سامر راشد، فرأى أن:

"طالبان تدرك أهمية إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، وأنها لن تتساهل مع تحركات لتنظيم "داعش"، تؤدي إلى إشعال مواجهة داخل أفغانستان وفي محيطها".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.