ما الرسائل التي حملتها زيارة سلطان عمان إلى السعودية؟

تناقش الحلقة دلالات زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى السعودية، والنتائج التي تمخضت عنها، وارتباطها بالملفات الساخنة في المنطقة.

وفي النتائج الأولية، وقّع البلدان على مذكرة تأسيس مجلس تنسيقي بينهما، وذلك بهدف "تعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة-حسب بيانات رسمية سعودية وعمانية.

كما اتفق البلدان على التعاون "بشكل جدي" حول الملفين النووي والصاروخي الإيراني، لتجنيب المنطقة كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار – وفق بيان مشترك، تزامنا مع ختام زيارة سلطان عمان.

المحلل السياسي، أيمن البلوشي، رأى أن:

"العلاقات بين البلدين سترتقيان إلى مستوى نوعي جديد، يكرس تعاوناً في كافة المجالات، بما يحفظ مبدأ الحياد الذي تلتزم به السلطنة في مقاربة النزاعات الإقليمية".

بدوره أكد العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، محمد آل زلفى، لإذاعة راديو "سبوتنيك" أن:

"سلطنة عمان تشكل أهمية كبيرة في منظومة مجلس التعاون الخليجي، ومن مصلحة الرياض ومسقط رفع مستوى التعاون فيما بينهما".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.