مستقبل العلاقة بين تركيا و"طالبان"... تفاهم أم صدام؟

تناقش الحلقة مستقبل التواجد التركي في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك، والشروط التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتولي مهمة تأمين وتشغيل مطار كابول.

وكان أردوغان أوضح أن بلاده ستتولى تأمين وتشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول، في حال أوفت الولايات المتحدة بعدد من الشروط بعضها لوجستي ومالي، وأن أنقرة مستعدة للتحدث مع المكتب السياسي لحركة "طالبان"، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق معها.

أما حركة "طالبان"، فكانت حذرت تركيا من إبقاء عسكريين لتولي الأمن في مطار كابول، معتبرة القوات التركية في أفغانستان قوات احتلال.

ورأى الباحث في الشؤون الإقليمية، كامل الكناني أن:

"بقاء القوات التركية جاء بطلب أمريكي، كي لا تترك أفغانستان بمفردها أمام تقدم حركة "طالبان"، التي لن تقبل بأن تلعب أنقرة هذا الدور مجاناً".

بينما أكد الخبير في العلاقات الدولية، سمير صالحة:

أن "تركيا تحاول أخذ حيز من الفراغ الذي ولده الانسحاب الأمريكي"، مشيراً إلى أن "ذلك سيتطلب تفاهمات بين أنقرة و"طالبان"، ولافتاً إلى "أهمية لقاءات الدوحة في دفع أطراف النزاع الأفغاني إلى التفاهم على تسوية سياسية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.