"بيغاسوس" يشعل شرارة أزمة بين الرباط وباريس

تناقش الحلقة الأزمة بين الرباط وباريس على خلفية نشر تقارير إعلامية تشير إلى احتمال تورط المغرب في استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" لاستهداف هواتف شخصيات عامة من بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونفى المغرب الاتهامات الموجهة له، وأعلن أنه سيلجأ إلى "المسعى القضائي" وتحدى من وصفهم بـ"مروجي" هذه الادعاءات "أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم".

أما فرنسا، فدعت على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون لعقد مجلس دفاع "استثنائي" لمناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" بعد نشر تقارير عن استخدامه فيها هذا الأسبوع.

رئيس تحرير موقع "ميدلاين نيوز"، طارق عجيب، اعتبر أن:

أزمة التجسس "خرقت قواعد الثقة بين البلدين الحليفين، مؤكداً على أن الدولة المصنعة لبرنامج التجسس "إسرائيل" تتحمل جزءاً من المسؤولية عن الأزمة".

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي، الحسن العسبي، إلى أن:

"القضية جرت إثارتها وتوظيفها من قبل لوبيات سياسية داخل فرنسا، بهدف الإساءة إلى العلاقات مع المغرب".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.