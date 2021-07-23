الاحتجاجات في خوزستان الإيرانية... تهميش أم سوء إدارة؟

تناقش الحلقة أسباب الاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان الإيرانية الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، على خلفية شح المياه، وفي وقت تعاني فيه إيران من جفاف غير مسبوق مقارنة بالأعوام السابقة.

وقالت السلطات الإيرانية إن عناصر الشرطة يتعرضون لإطلاق نار من قبل مجهولين في المحافظة، وذلك بعد مقتل شخصين في وقت سابق.

الباحث في الشأن الإيراني، إسلام المنسي، رأى أن:

"أسباب الاحتجاجات تعود إلى سياسة التهميش التي مارستها السلطات الإيرانية ضد سكان المحافظة، مضيفا أنها عملت على إحداث تغييرات في المنظومة الديمغرافية".

من جانبه، نفى رئيس تحرير موقع "إيران دبلوماتيك"، عماد أبشماس، وجود أي بعد قومي أو إقليمي للأحداث، متهمًا "جهات خارجية بمحاولة صب الزيت على النار، وركوب موجة الاحتجاجات، التي تسبب بها في الأساس سوء الإدارة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.