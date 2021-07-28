ليبيا... ماذا لو لم تجرى الانتخابات في موعدها؟

تناقش الحلقة الاتهامات التي وجهها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لحكومة الوحدة الوطنية بالإخفاق في توحيد المؤسسات الليبية، وتحذيره من عودة البلاد إلى المربع الأول إذا ما أُرجئت الانتخابات العامة المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.

وتأتي تصريحات صالح في الوقت الذي تواجه فيه التحضيرات الخاصة باجتماع روما بشأن مناقشة الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات ارتباكاً، بسبب خلافات في موقف رئاسة مجلس النواب من مشاركة المجلس الأعلى للدولة في جلسات الاجتماع.

واعتبر الناب في البرلمان الليبي، محمد العباني، أنه:

"لا يمكن إجراء تأطير مؤسسات الدولة وتوحيدها وإنجاز العملية السياسية دون إجراء الانتخابات، متهماً أطرافًا ليبية وخارجية بتعطيل عملية إجرائها".

أما الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، فلفت إلى أن:

"فشل إجراء الانتخابات يمكن أن يتسبب بحرب جديدة واسعة النطاق في البلاد، قد تمهد لتقسيمها عبر تكريس ازدواجية السلطة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.