هل تتسبب قرارات سعيد في انشقاق داخل حركة "النهضة"؟

تناقش الحلقة الأزمة التي بدأت تعصف بحركة "النهضة" في تونس، بعد القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، التي علق بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء من منصبه.

وتشهد الحركة مواقف متباينة في كيفية التعاطي مع الأوضاع الجديدة. ففي حين يرى بعض القياديين في "النهضة"، أن التراجع أمام قرارات سعيًد ستسهل عليه القضاء على الحركة، يرى آخرون، أن المواجهة مع الرئيس سيكون ثمنها باهظاً.

الإعلامية والكاتبة السياسية، فاطمة الكراي، رأت أن:

"الحركة لن تذهب إلى مواجهة مع الرئيس، بعد أن أصبح واضحاً حجم الدعم الشعبي لقراراته".

وأضافت، في مقابلة عبر "بانوراما" أن:

"الأوضاع العامة في المنطقة ليست في صالح حركة النهضة، إذ أن حلفاءها في قطر وتركيا، غير معنيين بتوتير العلاقات التي بدأت تتحسن مع عدد من البلدان العربية، كما أن الحركة تدرك أن الدخول في أية مغامرة سياسية مع الرئيس سيكون له ثمن باهظ".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.